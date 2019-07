Mondovì: ai "Doi Pass" la presentazione di "Nascono da sole e sanno chi sei"

Mercoledì 24 luglio alle 21, in occasione dell’ultimo mercoledì dei “Doi Pass per Mondvì 2019”, si terrà la presentazione del libro “Nascono da sole e sanno chi sei” dello scrittore Fabrizio Brignone c/o la Libreria Lettera_22 in Corso Statuto 35 a Mondovì.

L’autore dialogherà con il giornalista Gianni Scarpace.“Nascono da sole e sanno chi sei” è un viaggio tra gli album e le parole di Vasco Rossi e Luciano Ligabue, un confronto dedicato ai due nomi più amati del rock italiano, un approfondimento originale e libero attraverso i testi delle canzoni, un modo nuovo per ascoltarli e per amarli, accarezzando le suggestioni e le emozioni che si colgono nelle loro canzoni.

Ingresso libero.