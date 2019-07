Savigliano: inaugurata all'Alstom la nuova sala innovazione

L’innovazione ha un’area dedicata nel sito Alstom di Savigliano; è stata recentemente creata una sala Innovazione per dare spazio a nuove proposte.

La sala, dedicata alla memoria di Martina Beccaria, Senior Expert Alstom, è divisa in tre spazi: laboratorio di prova per nuove tecnologie, area di formazione multimediale e area “Concept” digitale.

“L'innovazione è nel DNA di Alstom e dimostra la capacità di fornire valore aggiunto ai nostri clienti. Per questo abbiamo deciso di investire dedicando uno spazio, un ambiente diverso per dare libero spazio alle idee. La creazione di valore attraverso l'innovazione è parte della strategia di Alstom e una fonte di competitività e differenziazione del mercato e anche Savigliano intende contribuire” ha dichiarato Davide Viale direttore del sito Alstom di Savigliano.

La prima area è realizzata sul modello dei locali dedicati ai reparti produttivi per creare un legame con la “cultura del fare” tipica del cuneese. Verrà utilizzata per validare nuove idee realizzando prototipi in 3D o per stampare in breve tempo piccoli strumenti per le aree produttive. L’area di formazione sarà utilizzata per rendere confidenti le risorse interne sulle nuove tecnologie aziendali. Gli arredi sono mobili componibili in grado di essere disposti in diverse configurazioni a seconda degli obiettivi delle specifiche sessioni.

L’area “Concept”, informale grazie a sedute di design che riportano i colori del logo Alstom, è utilizzata per la raccolta di nuove idee e per capire come utilizzare le tecnologie esistenti negli ambiti del business aziendale. E’ allestita con diversi spazi tradizionali in cui raccogliere varie proposte che convergono su uno schermo tattile per essere formalizzate e rese digitali per la condivisione.

L’unione delle tre aree rappresenta metaforicamente il flusso aziendale che parte dalla definizione di prodotto (area “Concept”), passa all’industrializzazione (area formazione) e arriva alla produzione di quanto ordinato dal cliente. Ogni anno Alstom organizza un concorso interno I Nove You è aperto a tutti i dipendenti: non solo per chi lavora in R&D e ingegneria, ma anche per le funzioni operative e di supporto (EHS, industriale, acquisti, qualità, finanziario, risorse umane, comunicazione).

I finalisti saranno selezionati dal Consiglio per l'innovazione nell'ottobre 2019 e la cerimonia di premiazione per l'innovazione avrà luogo nel dicembre 2019.