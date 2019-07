Sul viale alberato di Revello, in occasione della Sagra della pesca, una crostata lunga 25 metri (FOTO e VIDEO)

Una crostata lunga 25 metri.

Tra le tante iniziative organizzate in occasione della 17esima Sagra della pesca di Revello non si può non citare l’originale idea della Pasticceria “Del Viale” che, in collaborazione con Comune, Pro loco e con i produttori di pesche revellesi, ha voluto festeggiare così i 25 anni di attività.

25 anni, esattamente come i metri di crostata esposta lungo il viale alberato del paese, per poi essere tagliati e distribuiti alle decine di persone che hanno preso parte all’evento, insieme alla famiglia Depetris, titolare della pasticceria.

Un’iniziativa che ha avuto anche un risvolto solidale, dal momento che le offerte raccolte sono state devolute in beneficenza.