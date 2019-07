Bra: lavori in via Serra fino al 16 agosto

Per consentire lo svolgimento di lavori di sostituzione della condotta fognaria e di quella idrica a cura di Tecnoedil, via Serra sarà chiusa al transito da lunedì 29 luglio a venerdì 16 agosto 2019, dall’incrocio con via Santa Maria del Castello fino a via San Giovanni Battista.

Sul posto sarà installata a cura della ditta adeguata segnaletica stradale, mentre i residenti saranno informati direttamente in base all’avanzamento del cantiere.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Lavori Pubblici allo 0172.438346– lavoripubblici@comune.bra.cn.it.