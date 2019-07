Amici di Zampa di Alba vi aspetta per presentarvi i suoi splendidi ospiti

L'Associazione “Amici di Zampa” è presente al canile municipale di Alba, in località Toppino. Aiutate i nostri ospiti: se non potete adottarli, portategli cibo, cucce, coperte, farmaci, antiparassitari, traversine... grazie!

Iniziamo con Spike, abituato a vivere in appartamento, per problemi famigliari è arrivato in canile... ha circa 6 anni, taglia piccola... ci aiutate a trovargli una famiglia? No box, no catena!

Tito ha circa 1 anno, taglia piccola, simpaticissimo e molto giocherellone… No box, no catena!

Bellissimo gattone bianco e rosso, di circa 2 anni, cerca casa! Sterilizzato test Fiv, Felv negativi!

Tantissimi gattini cercano famiglia: ne abbiamo di tutti i colori e per tutti i gusti: obbligo di futura sterilizzazione!

Seguiteci su Facebook: @amicidizampaAlba

Barbara 335/6915647 - Paolo 347/5924197 - Daniela 338/3334697