EGMS, un applicativo ecosostenibile dalle molteplici funzioni ideato da un team di professionisti guidati da Rossella Bussetti nell'ambito della realizzazione di eventi

La tecnologia oggi consente non solo di risparmiare tempo e carta nella realizzazione di un evento ma anche di gestire informazioni, agenda, pianificazione e tutto quello che concerne i processi organizzativi e gestionali di un evento. Ma quali sono i sistemi tecnologici che favoriscono la gestione di un evento? Lo abbiamo chiesto a Rossella Bussetti, General Manager della società Orion Sky Global LTD, che con il supporto di uno staff tecnico ha ideato e progettato “EGMS”, un software rivoluzionario in grado di coprire tutte le aree operative di un evento.

Quali sono i settori gestiti da “EGMS” nell'ambito di un evento?

“EGMS”è un applicativo unico nel panorama degli strumenti tecnologici, infatti si presta a molteplici usi, spaziando dagli eventi di grande portata al retail, da quelli aziendali alle conferenze, fino all’area educational e così via. Questo software ha la capacità di consentire a chiunque di organizzare un evento in modo professionale. Si tratta di una piattaforma integrata di tipo web-based, con applicazioni multi-utente e multi-posizione, che permette un flusso continuo di scambio delle informazioni tra più operatori, anche basati in location differenti che possono operare simultaneamente sugli stessi moduli”

Qualcuno ha definito questo software ecosostenibile

"E' risaputo che in passato gran parte del materiale cartaceo realizzato per gestire un evento come guide, mappe e programmi, fosse destinato ad essere cestinato in tempi brevi. Oggi l'utilizzo di “EGMS” annulla totalmente il consumo di carta stampata per l’organizzazione di un evento, rendendo immediatamente disponibili tutte le informazioni rilevanti sui dispositivi informatici. Il software, oltre a contenere l’impatto ambientale, contribuisce a ridurre al minimo l’errore umano, aumentando l’affidabilità dei processi e tagliando i costi fino al 40%”.