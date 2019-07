A Monforte d'Alba la seconda riunione del Consiglio comunale

Si è svolto ieri, martedì 23 luglio, il Consiglio comunale di Monforte. Primo punto all'ordine del giorno, la consueta approvazione formale dei verbali della seduta precedente; al secondo, gli equilibri di bilancio, da approvare entro il 31 luglio, per cui è stato verificato che la situazione è perfettamente in equilibrio.

Quindi si è discussa la variazione di bilancio, per cui si evidenziano i seguenti punti: 21mila euro sono previsti per l'archivio, sebbene, probabilmente, non occorreranno in toto; 54.746,20 il contributo del GAL per l'oratorio di S. Agostino, 10mila di incremento per la messa a nuovo dell'area del teatro.

Al quarto punto la nomina in commissione edilizia i professionisti: Ivo Rossi, Enrico Conterno, Gabriele Margiaria, Erika Genesio, Carlo Brocardo, Gianpietro Moscone , Paolo Onorato, Claudio Milano ed Enrico Rabino. Si è poi proseguito con la nomina delle commissioni consiliari: per la commissione all'agricoltura e alle foreste sono stati scelti Paolo Giordano e Oscar Pressenda, per i giudici popolari Paolo Giordano e Stefano Conterno, per il consiglio della biblioteca comunale e per i servizi socio assistenziali Cristina Fresia e Debora Borio.

In ultima battuta, sono state approvate le linee programmatiche che ripercorrono il programma portato in campagna elettorale. A corollario del Consiglio, il sindaco Livio Genesio ha affermato: "Proseguiamo il nostro operato per fare il meglio per Monforte, cercando di porre la massima attenzione e impegno per far sì che il nostro paese possa esprimersi al meglio sia per i cittadini che per i tanti turisti che, quotidianamente, scelgono di vivere questo territorio".