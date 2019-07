A Vallera di Caraglio si è svolta una giornata di esercitazione per 46 volontari della Croce Rossa (FOTO)

Si è svolta in frazione Vallera di Caraglio una giornata di esercitazione rivolta ai volontari di Croce Rossa dei Comitati della provincia. Grazie all’intervento dell'Unità di Comando Locale (Ucl) dei Vigili del Fuoco è stato possibile addestrare gli operatori di Croce Rossa sulle tecniche utilizzate durante la ricerca di un disperso in un ambiente impervio.

Oltre ai Vigili del Fuoco, che hanno anche partecipato attivamente alla ricerca con personale volontario, hanno fornito il loro supporto gli operatori delle Unità Cinofile e dei Soccorsi Mezzi e Tecniche Speciali (Smts) della Croce Rossa. Al pomeriggio, inoltre, sono state preparate delle postazioni teorico-pratiche in cui i volontari hanno avuto modo di confrontarsi sulla cooperazione con le Unità Cinofile e i Soccorsi Speciali, nonché sono stati addestrati all’uso della carrozzina monoruota Joelette per l’accompagnamento dei disabili in montagna e sulla riduzione dei rischi da disastro e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

In totale hanno partecipato 46 volontari di Croce Rossa appartenenti ai Comitati di Alba, Borgo S. Dalmazzo, Busca, Caraglio, Cuneo, Giaveno (in provincia di Torino), Mondovì, Savigliano, Sommariva Bosco, 3 unità permanenti e 6 unità dei distaccamenti di Busca e Dronero dei Vigili del Fuoco.

"Si ringraziano - dicono gli organizzatori - tutti i partecipanti ed i Comitati di Croce Rossa che sono intervenuti, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che ha reso possibile la collaborazione ed un particolare ringraziamento va all'Ente Aree Protette Alpi Marittime per il prestito della carrozzina monoruota Joelette. Se anche tu vuoi diventare Volontario di Croce Rossa, contatta il Comitato di Caraglio via mail a caraglio@cri.it oppure telefona al 335 7317063 o passa in sede a trovarci".