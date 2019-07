Cuneo, l'appello del coordinamento dei servizi sociali: in Granda grave mancanza di budget per le attività con disabili e minori

Il 23 luglio, a margine dell’appuntamento per la firma del protocollo “Orizzonte Vela”, presso i locali della Fondazione CRC a Cuneo, si è svolto il coordinamento dei servizi sociali della provincia di Cuneo.

In avvio si è parlato della costituzione dell’equipe multidisciplinare socio sanitaria per contrastare l’abuso e il maltrattamento a danno dei minori, prevista all’interno della DGR 10 del marzo 2019, in particolare in merito all’individuazione e alla nomina di una referente sociale unica per tutti gli enti gestori. L’equipe al si occuperà di rilevazione, segnalazione all’autorità giudiziaria, protezione, valutazione multidisciplinare, inquadramento diagnostico, trattamenti, interventi, sensibilizzazione e formazione degli operatori.

Si è poi proceduto a una verifica sull’andamento degli interventi a favore di disabili e minori, due settori che continuano a essere caratterizzati da serissimi problemi di budget per tutti gli enti gestori coinvolti.

I servizi sociali sono ogni giorno più in difficoltà, dal punto di vista economico, nel riuscire a erogare le prestazioni in grado di tutelare i minori e sostenere le famiglie che hanno al loro interno una persona con disabilità. Il coordinamento tornerà a riunirsi nel mese di settembre.