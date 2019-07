Gancia (Lega): "La missione cuneese della Presidente UBI Letizia Moratti è un ottimo segnale per l'integrazione economico finanziaria del Nord Ovest"

La missione della presidente del Gruppo UBI Banca Letizia Moratti a Cuneo, nella giornata di lunedì, ha rappresentato un momento non formale ma anzi concreto e sostanziale di riaffermazione della centralità dei territori nella politica creditizia di un Istituto che ha in sé la grande responsabilità di non disperdere e di valorizzare gli assetti sociali, economici e patrimoniali della gloriosa Cassa di risparmio cuneese poi Banca regionale europea.