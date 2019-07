Il nichel nell'aria è un lontano ricordo: l'area industriale di Mondovì supera il test qualità a pieni voti

"Il problema relativo al nichel, riscontrato a Mondovì nei mesi estivi del 2014 e del 2015, non si è più presentato. Il mantenimento del monitoraggio della qualità dell'aria, così come attualmente implementato presso la stazione di Mondovì-Aragno, potrà continuare a garantire una sorveglianza adeguata ad individuare eventuali nuove criticità che dovessero ripresentarsi nella zona" .

Dal dossier, nel quale non risulta "nessuna anomalia sui valori delle polveri sottili e dei metalli pesanti in esse contenuti" , si evince un miglioramento della qualità dell'aria in linea con il trend positivo provinciale e che dipende, tra il resto, anche dalle condizioni meteorologiche dello scorso anno.

"I rilevamenti - dichiarano dal municipio - sono stati fatti in due punti: la centralina fissa di via Borgo Aragno e, su specifica richiesta dell'ufficio Ambiente, la scuola primaria di corso Milano 32, dove è stato installato un campionatore trasportabile che non ha rilevato la presenza di sostanze particolari o nocive nell'aria. Nel 2018 Mondovì ha rispettato il limite dei 50 milligrammi al metro cubo di polveri sottili PM10 (sono stati riscontrati 21 sforamenti annui a fronte dei 35 consentiti) e non sono state riscontrate anomalie o criticità".