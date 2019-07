Il sindaco Panero affianca la polizia municpale nei controlli serali a Verzuolo

Nei giorni scorsi il sindaco di Verzuolo Giancarlo Panero ha affiancato il responsabile della locale Polizia Municipale il commissario Daniele Beltrame durante uno dei sopralluoghi serali programmati dall’Amministrazione comunale a garanzia del Ben Vivere. Presidiato tutto il territorio comunale, dal capoluogo alle frazioni. Obiettivo prevenire atti vandalici e controllare eventuali malfunzionamenti, verificando le segnalazioni dei cittadini.



Non sono stati riscontrati problemi di ordine pubblico anche nelle aree più sensibili come i parchi o in zona Atc. Nessuna problematica anche sul fronte rifiuti abbandonati, conseguenza positiva dell’installazione, a rotazione, della telecamera mobile; nel Consiglio comunale di fine mese l’Amministrazione comunale stanzierà, tramite una variazione di bilan cio, i fondi per l’acquisto di una seconda telecamera che potrà così entrare in fu nzione nell’autunno.



Segnalata alla ditta incaricata e già sostituita la lampadina del semaforo centrale di Verzuolo che regola il quadrilatero tra corso Re Umberto, via Provinciale Saluzzo, via Castello e via Don Orione.



Inoltre, il controllo ha permesso di evidenziare l’assenza di cartellonistica stradale per regolare il traffico su due ruote. Ad esempio, non è così chiaramente indicato che le bici che percorrono il viale alberato lungo via Provinciale Saluzzo non possono proseguire sotto i portici di corso Re Umberto e i successivi marciapiedi, ma devono percorrere la carreggiata stradale. Nei prossimi giorni sarà richiesto un cartello e una serie di adesivi c alpestabili: il primo sarà installato sulla barriera pedonale all’inizio dei portici di corso Re Umberto, subito dopo il viale; i secondi sui marciapiedi del concentrico.



I controlli della Polizia municipale proseguiranno nelle prossime settimane e saranno ulteriormente incrementati.