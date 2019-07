La piastrina di Giovanni Seimandi, Alpino disperso in Russia nel 1943, domenica torna a Paesana

Si arricchisce di un momento estremamente profondo e toccante il 30esimo incontro alpino al Trincerone di Pian Munè.

Si tratta della tradizionalissima festa estiva che gli Alpini di Paesana – guidati dall’inossidabile capogruppo Giovanni Re – organizzano “in quota”. L’iniziativa, quest’anno, oltre che raggiungere il traguardo dei 30 anni – insieme al centenario della fondazione dell’Associazione nazionale Alpini – sarà l’occasione per consegnare la piastrina dell’alpino Giovanni Seimandi.

Seimandi, classe 1921, faceva parte del Battaglione Alpini Saluzzo. Disperso durante la Campagna di Russia, nel gennaio del 1943, la sua piastrina è stata recuperata in terra russa dall’Associazione “ARMIR, ritorno dall’oblio”.

Dopo le indagini del caso, l’Associazione si è messa in contatto – in primavera – con le Penne Nere di Paesana, per cercare di rintracciare i famigliari e i discendenti dell’Alpino disperso.

IL PROGRAMMA

Il programma del 30esimo incontro alpino al Trincerone prevede, alle ore 9.30, il ritrovo dei partecipanti sul piazzale del Trincerone, lungo la strada provinciale Paesana-Pian Munè.

Alle 10, inizio della sfilata verso il Cippo ai Caduti, dove si terrà, alle 10.15 l’alzabandiera e l’onore ai caduti. Alle 10.30, commemorazione dei 100 anni dell’Associazione nazionale Alpini, in ricordo anche delle Penne Nere paesanesi “andate avanti”.

Alle 11 Liturgia della Parola; alle 12 rinfresco offerto dal Gruppo Alpini, mentre alle 13 verrà servito il tradizionale rancio alpino preparato dall’ormai collaudatissimo team di chef del Gruppo Ana Paesana. Il menù prevede tre antipasti, primo, secondo con contorno, formaggio, dessert, caffè, vino ed acqua.

Nel pomeriggio, dalle 14.30, gara a boccette e tante altre sorprese.

A tutti gli Alpini che si presenteranno con il cappello alla biglietteria della stazione di Pian Munè, pochi chilometri a monte del Trincerone, verrà offerta una corsa gratuita sulla seggiovia biposto, che conduce ai 1800 metri di Pian Croesio.

Info e prenotazioni: 339.7974533 – 338.2465345.