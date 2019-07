Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria al Cimitero di Madonna dell’Olmo di Cuneo.

Avviati nel mese di aprile, gli interventi hanno riguardato il restauro degli elementi in cemento armato da cui si erano staccate parti in calcestruzzo e la riqualificazione del manto di copertura dei loculi in lamiera metallica, ormai ossidata e non più impermeabile.

Il progetto, predisposto dal Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune, ha previsto il ripristino dell’intonaco nelle zone danneggiate e il rifacimento completo del manto di copertura con tipologia e forma simile all’originale, ma con ottimizzazione degli scoli per evitare fenomeni di infiltrazioni. L’investimento complessivo è stato di 43.310 euro.

“Un intervento necessario per garantire la sicurezza dei cittadini - spiega l’assessore Luca Serale -. Gli uffici comunali hanno effettuato le dovute verifiche e l’immobile cimiteriale risulta essere in buone condizioni e non presenta pericoli strutturali”.