"Non rispettate le direttive ministeriali": l'esame di maturità al liceo linguistico di Mondovì diventa un caso

Non uno sfogo isolato, non un singolo episodio a sé stante. Piuttosto, un sentimento comune di scoramento, generato dalla consapevolezza di esser stati privati della legittima opportunità di giocarsela ad armi pari, nel rispetto delle normative vigenti.

C'è tutto questo (e non solo) nella lettera aperta che 37 studenti (su 41) delle classi quinte (sezioni E-F) del liceo linguistico "Vasco-Beccaria-Govone" di Mondovì hanno diffuso in queste ore a mezzo stampa.

Un "J'accuse" privo di perifrasi fuorvianti, sulla falsa riga di quello, più illustre, tramandatoci dalla storia e recante in calce la firma di Émile Zola, diverso nei contenuti, simile nei toni. Che, lo anticipiamo, sono stati sì di denuncia, ma mai irrispettosi o sopra le righe, malgrado l'importanza dell'argomento trattato: le (presunte) irregolarità nei colloqui orali dell'esame di stato 2018/2019.

"Non solo da parte dei commissari esterni, ma anche dai membri interni, salvo rare eccezioni. Persone che ci hanno accompagnato per cinque anni e che credevamo perlomeno eque nei nostri confronti. Il loro atteggiamento ci ha fatto male", spiegano.

Lasciamo ora spazio alla loro missiva.

"È passato quasi un mese dalla fine degli esami di stato delle classi del liceo linguistico 'Vasco-Beccaria-Govone', i cui risultati non hanno rispecchiato il percorso scolastico della maggior parte di noi studenti (un allievo non ha superato l'esame, 9 non hanno ottenuto il doppio diploma Esabac e, in generale, il voto finale non ha rispettato la media maturata nel corso dell'anno scolastico).

L'amarezza e la delusione iniziali hanno però lasciato spazio alla consapevolezza di dover dire la nostra e chiarire alcuni aspetti relativi allo svolgimento delle prove dell'Esame di Stato 2019, in particolar modo del colloquio orale.

Una nota del Ministero dell'Istruzione risalente al 6 maggio chiariva la natura della prova orale della maturità 2019, rassicurandoci notevolmente: secondo quanto prescritto dal MIUR, da quest'anno lo studente avrebbe dovuto sviluppare un'interlocuzione coerente con il profilo di uscita, scegliendo una busta, esplicitandone il contenuto e il nodo concettuale e cercando di svilupparlo in quante più materie possibili.

Il cambiamento, attuato ad anno scolastico in corso, ci creava qualche perplessità, ma più volte i nostri professori hanno chiarito che, a differenza degli anni scorsi, saremmo stati liberi di articolare un'esposizione personale attinente e coerente al nodo proposto e che nessun docente avrebbe dovuto interromperci, se non per colloquiare con noi. D'altro canto, che la prova orale sarebbe stata nelle nostre mani lo aveva ribadito più volte il MIUR ed era una delle poche certezze con cui abbiamo iniziato il nostro Esame di Stato mercoledì 18 giugno.

Dopo le prove scritte abbiamo capito che sarebbe stato un percorso molto difficile: già gli esiti delle stesse rivelavano una severità eccessiva e non in linea con la tendenza delle altre commissioni,ma la conduzioni dei colloqui ci ha preso del tutto alla sprovvista, in quanto non rispettosa delle direttive del Ministero.

Come da regolamento, il presidente di commissione ha presentato le tre buste e ognuno di noi ha introdotto il nodo e gli argomenti di cui avrebbe voluto parlare, ma il colloquio è diventato un'interrogazione vera e propria, perché si è svolto esattamente come gli anni scorsi: ci siamo spostati con sedia al seguito da un commissario all'altro e siamo stati interrogati in tutte le discipline. Più volte alcuni docenti hanno interrotto il nostro discorso, portandoci ad approfondire aspetti lontani dal tema proposto dalla busta o addirittura cambiando completamente l'argomento che avevamo affrontato all'inizio.

Non solo: i commissari esterni hanno formulato domande non attinenti ai programmi svolti, di cui erano a conoscenza, dal momento che i nostri professori avevano lasciato loro non solo copie ben dettagliate ,ma anche i nostri libri di testo, che avrebbero potuto consultare in qualsiasi momento. Altre volte, invece, la prova si è trasformata in una lezione ex cathedra del docente, impegnato a spiegarci temi o questioni fondamentali, secondo loro, in cui non eravamo stati edotti, mettendoci a disagio e portandoci lontano dal percorso che ci eravamo costruiti. Così il colloquio, che normalmente dovrebbe durare 50 minuti circa, per noi si è prolungato anche fino a due ore.

Molte persone in questi ultimi mesi hanno acquietato le nostre ansie pre-maturità con frasi come: 'Anche se hai sempre odiato la scuola, ricorderai la maturità come uno dei momenti più intensi che tu abbia mai vissuto. La vita è degna di essere vissuta anche per momenti come questi, che ti resteranno per sempre nella memoria e, ogni volta che li ricorderai, sorgerà un sorriso sul tuo viso', ma l'unica cosa che davvero ricorderemo con il sorriso saranno i comportamenti di alcuni docenti che si sono distinti per la loro professionalità e per l'umanità con cui hanno sostenuto noi maturandi nei momenti in cui siamo stati ingiustamente messi in difficoltà".