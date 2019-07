Saluzzo, composto il nuovo Cda della Fondazione Amleto Bertoni: la 31enne Carlotta Giordano indicata come nuovo presidente

Si completa il quadro degli 11 consiglieri della Fondazione Amleto Bertoni.

Dopo la firma del decreto di nomina da parte del sindaco Mauro Calderoni entrano come nuovi membri del Consiglio di amministrazione: Silvana Cravero, Cristina Mussetto, Chiara Canavese, Carlotta Giordano, Claudio Boglio , Giuseppe Cavaglieri.

La designazione della Minoranza è Paolo Radosta.

Anche le categorie presenti nel Cda della Bertoni hanno scelto il loro nominativo: per gli artigiani Arturo Demaria, per l’Associazione commercianti del Saluzzese Luisa Lombardo, per la Camera di Commercio Giuliano Degiovanni, Angelo Gautero per la Coldiretti.

Giovedì 1 agosto nella prima assemblea del nuovo Consiglio dell’Ente strumentale del Comune che gestisce le manifestazioni, verrà votato il presidente. Il nome di chi succederà al past president Enrico Falda ora presidente del Consiglio comunale è già stato indicato: Carlotta Giordano, avvocato, 31 anni, capo scout del gruppo Saluzzo 1, candidata per la lista “Città Democratica” a sostegno di Calderoni.

Il nuovo Cda resterà in carica 5 anni.