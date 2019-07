Incidente poco fa in via San Michele a Fossano. Un'auto ha urtato la recinzione di una casa e si è ribaltata.

Sul posto a prestare i primi soccorsi l'equipe medico sanitario. Coinvolta una donna di cui non sono state rese note al momento le generalità e di cui non si conoscono le condizioni.

Per la messa in sicurezza del veicolo i vigili del fuoco di Fossano. Carabinieri del comando di Fossano sono giunti in loco per la gestione viabilità e rilievi.