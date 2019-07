Fallimento di una società fossanese, amministratore e contabile condannati per bancarotta

L’amministratore e il contabile che teneva la contabilità della fallita società fossanese “P. srl” erano a processo per bancarotta fraudolenta distrattiva e usura.

I fatti risalgono a una decina di anni fa, le indagini erano partite in seguito a una verifica fiscale aziendale della Guardia di Finanza. Secondo il pm Pier Attilio Stea, che aveva chiesto per gli imputati condanne fino agli 8 anni, il commercialista P.C. avrebbe prestato somme ingenti ad un imprenditore con tassi usurai ed insieme a V.Z., che teneva i contatti fra clienti e fornitori, avrebbero distratto denaro dalle casse della società arrivando a truffare anche delle banche, alle quali avrebbero presentato false dichiarazioni dei redditi per ottenere alcuni mutui.

Oggi il tribunale collegiale di Cuneo ha condannato V.Z. a 4 anni e 4 mesi di reclusione per bancarotta e ha assolto P.C. dalle accuse di usura - perché il fatto non sussiste - e dalla truffa ai danni delle banche, mentre lo ha riconosciuto colpevole per bancarotta preferenziale con la pena di 1 anno e 6 mesi.

L’avvocato Stefano Campanello, difensore di P.C. aveva fatto notare che il professionista era già stato indagato dalla procura di Alba e il fascicolo archiviato: “Sentenza equilibrata che sconfessato accuse basate sul nulla”.