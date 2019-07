Fossano: a processo per rapina, i giudici lo condannano a 6 mesi per “furto con strappo”

Per L.B.G. 27enne di origine colombiana, il pm Attilio Offman aveva chiesto la condanna a 3 anni e 4 mesi per rapina. Il giovane era accusato di aver rubato il telefonino ad un ragazzo durante una colluttazione avvenuta il 17 gennaio 2015 alla stazione ferroviaria di Fossano. La persona offesa aveva raccontato di essere stato avvicinato da due individui sul treno in sosta: “Uno di loro che conoscevo di vista ha cercato di strapparmi di mano il cellulare, ma non l’ho mollato così l’altro mi ha dato uno spintone e un pugno, poi sono scappati attraversando i binari”.

Secondo l’accusa si sarebbe trattato di un’ “azione violenta”: “L’imputato aveva accusato l’altro di essersi impossessato del suo giubbotto e del portafoglio e per ritorsione gli aveva rubato il cellulare”, detto il pm.

LB.G. era stato fermato poco dopo i fatti dai carabinieri ai quali aveva consegnato il telefonino del derubato, ed stato colpito da provvedimento di espulsione perché irregolare, ma di lui si erano perse le tracce.

Al termine della discussione, oggi i giudici collegiali del tribunale di Cuneo hanno derubricato il reato da rapina a “furto con strappo” e condannato l’imputato a 6 mesi di reclusione e 140 euro di multa , con il beneficio della sospensione condizionale perché incensurato.

La difesa aveva fatto notare che il ragazzo al quale era stato sottratto il cellulare si era “contraddetto più volte”: “Fra i due, che si conoscevano, i rapporti erano tesi. L.B.G. si era rivolto a lui sostenendo che gli avesse preso il giubbotto. Non ha compiuto violenze, si è limitato a sfilargli il cellulare dalla mano, l’altro non l’ha querelato”.