Guarene, un ferito nello scontro tra due auto all’incrocio tra via Porini e strada Osteria

E’ di un ferito all’apparenza lieve, condotto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Lazzaro di Alba per le cure del caso, il bilancio dell’ennesimo scontro verificatosi all’incrocio sul quale, ai piedi di Guarene provenendo da frazione Vaccheria, via Porini si interseca con strada Osteria.



Il sinistro è avvenuto intorno alle 13.30 di oggi, mercoledì 24 luglio, e ha coinvolto una Audi A3 e una Audi A1, condotte rispettivamente da un uomo classe 1970 e da un ragazzo del 1992.



Le cause dello scontro sono al vaglio della Polizia Municipale di Guarene, intervenuta sul posto insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco provenienti da Alba e al mezzo dei Volontari Ambulanze Roero di Canale, che ha condotto in ospedale uno dei guidatori.



Tra le ipotesi in campo, quella di una mancata precedenza, presso un bivio caratterizzato da scarsa visibilità e già teatro quest’anno di numerosi analoghi precedenti.