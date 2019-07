Ecco l'estate con il "Flauto Magico Onlus for Trisonomia 21"

L’associazione Flauto magico ONLUS for Trisomia 21 propone per il mese di agosto un ricco programma di eventi volti a sensibilizzare con il sorriso alla realtà delle famiglie di bimbi e ragazzi con Trisomia 21. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito e sono proposti in concomitanza con lo svolgimento a Vicoforte della 19° settimana lagatiana per le famiglie di bimbi con Trisomia 21, un soggiorno residenziale in cui gruppi familiari di tutta Italia si danno appuntamento per confrontarsi e formarsi per diventare “genitori specializzati”, come indicava il dott. Lagati.

Si inizia domenica 4 agosto 2019 alle ore 17.00 con l’apertura della 19 ª settimana lagatiana per famiglie di bimbi con Trisomia 21 presso la sala Beata Paola di Casa Regina Montis Regalis, in Piazza Carlo Emanuele I n.4 a Vicoforte (CN). Saranno presenti le famiglie partecipanti, gli operatori, i volontari e i sostenitori.

Martedì 6 agosto, alle ore 21.00 alla Casa Regina Montis Regalis, appuntamento con lo spettacolo dei bambini che hanno partecipato al laboratorio di circo e a seguire giocoleria infuocata a cura di Ansensà fire juggling. Si prosegue giovedì 8 agosto alle ore 21.00, sempre alla Casa Regina Monti Regalis, con lo spettacolo “Family magic show” proposto da Enrico Marando.

Dopo il successo di Aosta e Savigliano, venerdì 9 agosto, alle ore 21.00, Guido Marangoni presenta, al Teatro Baretti di Mondovì (CN), lo spettacolo comico e leggero “Siamo fatti di-versi perché siamo poesia”. Lo spettacolo è tratto dal libro “Anna che sorride alla pioggia” dello stesso Marangoni, papà-attore di una bimba con Trisomia 21 che, attraverso musica, immagini e parole, condivide con il pubblico fragilità e diversità che riguardano tutte le persone. L’evento è patrocinato dal Comune di Mondovì.

Sabato 10 agosto, alle ore 21.00 conclusione della rassegna di eventi alla Casa Regina Montis Regalis con lo spettacolo realizzato dai bimbi che hanno partecipato alla 19ª settimana lagatiana per le famiglie di bimbi con Trisomia 21.

Per informazioni contattare flautomagico2001@gmail.com.