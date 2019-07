Anziani ed animali domestici alleati contro ladri e truffatori

Gli anziani ed i loro amici a quattro zampe sono l’accoppiata vincente. Scienza ed esperienza confermano che gli animali domestici sono utili alla salute umana, ma anche alleati per la difesa personale.

Il susseguirsi degli anni porta inevitabilmente l’essere umano ad una diminuzione delle performance fisiche e cognitive, agevolando i problemi di salute spesso legati alla sedentarietà ed alla riduzione della vita di relazione.

La scienza ci dice che la convivenza con un animale domestico influisce positivamente sulla salute del proprio anziano padrone, poiché il legame affettivo che si crea e l’essere “costretti” a soddisfare i suoi bisogni stimola la capacità cognitiva, riduce l’isolamento e contribuisce a prevenire la depressione.

Infatti la persona in età avanzata è portata ad entrare in empatia con il proprio amico a quattro zampe, impegnandosi a memorizzare gusti, abitudini e quant’altro necessario all’animale.

Inoltre rappresenta un’opportunità di maggiore movimento fisico per soddisfare le esigenze quali la pulizia, i rifornimenti di cibo ed accompagnarlo fuori casa. Con quest’ultima attività si favoriscono anche le relazioni sociali, ad esempio portando il cane al parco per i suoi “bisognini” e fermarsi lì per trascorrervi un po’ di tempo intrattenendolo con i suoi giochi per cani preferiti mentre si fraternizza con altri padroni.

Proprio approfittando di questa condizione di isolamento, i malfattori hanno spesso vita facile nel commettere furti e raggiri a danno degli anziani.

Qui elencati una serie dei più frequenti stratagemmi a cui ricorrono i delinquenti senza scrupoli:

fingersi dei tecnici per la verifica di qualche impianto : bussano alla porta del malcapitato dopo averne osservato le abitudini e gli orari, facendo credere di essere dei tecnici mandati dall’azienda del gas o dell’energia elettrica venuti per importanti controlli di sicurezza. Quasi sempre almeno in coppia, così uno si occupa di distrarre la vittima mentre l’altro si impossessa del denaro e oggetti di valore;

la tecnica dell’abbraccio: la vittima viene calorosamente salutata ed abbracciata per la strada fingendo che si tratti di un soggetto conosciuto, mentre nei pochi istanti gli vengono sottratti orologio, portafoglio, braccialetti ecc…;

telefonata per chiedere denaro in cambio della libertà di un parente: il malvivente chiama telefonicamente la vittima fingendosi l’avvocato difensore di un parente che avrebbe avuto un incidente, causando gravi lesioni all’altro conducente. Il presunto avvocato fa di tutto per convincere l’ignaro malcapitato che sia necessario versare migliaia di euro di cauzione, come accade nei film americani, per il rilascio di prigione;

ricezione di pacchi inattesi: un presunto fattorino del servizio postale dice di dover rilasciare un pacco con pagamento in contrassegno, ovviamente per una spedizione inesistente;

finti venditori porta a porta: anche in questo caso si presentano almeno in due, con l’obiettivo di distrarre durante il furto in abitazione o per compiere sopralluoghi.

Non di rado la cronaca racconta di amici animali che, grazie al loro istinto, abbiano percepito lo stato di pericolo del padrone e fatto in modo che altri intervenissero.

Anche la sola presenza di un cane funge da deterrente per malintenzionati, che ne potrebbero essere aggrediti ad un minimo cenno del conduttore.