Il trasporto ferroviario veloce in Italia

Fra i mezzi di trasporto il treno è quello che, forse, esercita più fascino. Sarà per il ricordo dei trenini con cui, bene o male, abbiamo giocato tutti da piccoli. Sarà perché vederlo sfrecciare nelle pianure, costretto sui binari lo fa apparire un po’ strano, ma il treno è un mezzo di trasporto che esercita un’attrazione particolare. Inoltre, la sua relativa economicità ne ha fatto uno dei mezzi di trasporto merci e passeggeri più utilizzato. Il trasporto passeggeri, poi, a seguito dell’introduzione della cosiddetta "alta velocità", ha conosciuto un nuovo interesse da parte dei viaggiatori.

Oggi il treno, sulle medie distanze, è più conveniente dell’aereo e non presenta l’inconveniente dei tempi tecnici legati ai check-in per l’imbarco. Le diverse offerte di spesa, legate ai servizi offerti a bordo, completano la rosa di scelte a disposizione del viaggiatore. Certo, se il viaggio comporta la necessità di recarsi in un punto che non è servito dal treno sarebbe utile poter confrontare eventuali coincidenze con i bus, per esempio. Per semplificare la vita ai viaggiatori sono nati siti, come Omio che permettono di organizzare un viaggio in tutta tranquillità, mettendo a disposizione una piattaforma da cui scegliere non solo l’itinerario, ma nella quale controllare anche il costo dei biglietti. Per valutare l’offerta più economica ed acquistare il biglietto che meglio si avvicina alle proprie esigenze. È possibile comparare le diverse offerte dei due più importanti operatori ferroviari italiani: Italotreno e Trenitalia, su tutte le tratte servite dall’alta velocità. Inoltre, si possono confrontare anche le offerte delle compagnie che effettuano collegamenti da e per l’estero, come: SNCF, Deutsche Bahn o Renfe, sempre comparandone i costi. L’alta velocità è stata la rinascita, per il treno, fornendo al viaggiatore la comodità di un imbarco immediato, la rapidità di spostamento sulle medie percorrenze, la maggiore versatilità rispetto all’aereo, con la possibilità di utilizzare cellulare, pc o tablet che si voglia. In un’era in cui si è sempre online non è cosa da poco.

Altri sistemi si stanno affacciando alla finestra desiderosi di diventare il futuro. Ci riusciranno? Saranno per il treno ciò che l’alta velocità ha rappresentato per l’aereo? Non lo sappiamo ancora, probabilmente è ancora troppo presto per riuscire a valutarne l’effettivo impatto sul trasporto di persone e merci. Nell’attesa di vedere come andrà a finire (per quelli a cui l’età lo permetterà) ci godiamo i 300 km all’ora dei treni veloci, seduti comodamente in poltrona, mentre diamo un’occhiata all’ultimo report arrivato dall’ufficio o, meglio, mentre ci godiamo un film su Netflix. Poche ore e saremo a destinazione.