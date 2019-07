Ristoratori per passione in Carrù: che tripudio il carrello del bollito del Ristorante Moderno! (FOTO E VIDEO)

Chi varca la soglia del Ristorante Moderno di Carrù è un po' come fosse ospite a casa di Fabrizio Peirotti e Chiara Gallesio. Marito e moglie - lui chef e lei addetta all'accoglienza clienti e a spingere il famoso carrello del bollito - hanno deciso di far rinascere questo locale storico.

Aperto negli anni '50, vanta un'esperienza unica nel campo del bollito misto, ragione per la quale, ogni anno, durante la Fiera del Bue Grasso ma non solo, ospita nelle sue sale clienti da ogni angolo d'Italia e dai paesi europei più vicini.

Carni pregiate di Razza Piemontese, selezionate con cura ed abilmente preparate, garantiscono una esperienza ed un pasto con pochi eguali nel suo genere.

Indimenticabile il carrello del bollito. Sette pezzi (cotechino, gallina, coda, testina, muscolo, biancostato e lingua) accompagnati da sette salse. Un tripudio di carne e sapori che ogni cliente vuole immortalare con una foto.

Da provare anche antipasti, primi e dolci. Lo chef Fabrizio Peirotti oggi ci propone una battuta al coltello dal carrè di bue e una crème brûlée con gelato al fiordilatte e albicocche caramellate.





Non a caso è stato premiato da Confartigianato Cuneo con il marchio di “Creatori di Eccellenza” perché al Ristorante Moderno si trasformano prodotti di altissima qualità in cibo per tutti quanti.

Protagonista indiscussa è la carne, rigorosamente di razza piemontese.

“La qualità si ottiene acquistando anzitutto prodotti di grande pregio – commenta lo chef Peirotti -. Le carni sono la nostra specialità da sempre, bue e manzi solo di razza piemontese. La qualità organolettica della carne di razza piemontese è riconosciuta a livello nazionale: ha una quantità bassissima di grassi saturi e colestorelo cattivo, e un alto contenuto di omega 3. A chi dice che la carne fa male, io rispondo 'sì, è vero, se mangiate la carne sbagliata'. Se mangiate la carne giusta, la carne non fa male. Venire al Moderno significa trovare la carne giusta e tutto l'anno”.

Sulla vetrata del ristorante c'è la scritta “Ristoratori per passione in Carrù”.

Fornitissima la cantina che si trova proprio sotto la chiesa dei Battuti Neri. C'è una vasta gamma di vini, dalle bottiglie di dolcetto, barbera, barolo, nebbiolo e barbaresco. “Il vino scorre nelle nostre vene, abbiamo passione per la carne e per il buon vino”, commenta Chiara Gallesio.



Il Ristorante Moderno si trova a Carrù in via della Misercordia 12

E' aperto tutti i giorni tranne il lunedì sera e il martedì a pranzo e cena.

https://www.facebook.com/RistoranteModerno/

Telefono 0173 75493