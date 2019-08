Traslocare a Roma: alcune dritte per evitare problemi

Traslocare nella Capitale potrebbe rivelarsi un'esperienza davvero terribile: molte persone ricordano il proprio trasloco a Roma come un vero incubo ed effettivamente i problemi da affrontare non sono certo pochi. Vivere nella città eterna è un privilegio, ma purtroppo sono anche molti gli ostacoli che bisogna affrontare ogni giorno, a partire dal traffico. Arrivare da un punto all'altro della Capitale può rivelarsi in alcuni casi un vero disastro perché le arterie principali sono spesso congestionate e ci si ritrova inevitabilmente bloccati nel traffico. È quindi naturale che affrontare un trasloco in queste condizioni potrebbe essere complicato e si rischia di perdere moltissimo tempo in modo del tutto inutile.

Per fortuna però traslocare a Roma non è sempre un'esperienza traumatizzante: molte persone sono riuscite a gestire ogni cosa nel migliore dei modi senza troppo stress. Oggi vi diamo proprio alcune dritte per riuscirci e portare a termine il vostro trasloco in modo sereno e senza imprevisti, anche nella Capitale.

Chiedere un preventivo ad una ditta specializzata

Se vivete nella Capitale avete un grande vantaggio, perché le ditte di traslochi Roma sono moltissime quindi c'è parecchia concorrenza. Questo significa che le tariffe sono tra le più economiche d'Italia, proprio perché ogni impresa deve cercare di rimanere competitiva e anche le migliori abbassano i prezzi per evitare di perdere clienti. Per tale ragione vale sempre la pena chiedere un preventivo: non scartate a priori questa ipotesi perché affidarsi ad una ditta specializzata in traslochi significa togliersi moltissimi problemi.

Farsi aiutare da amici e parenti

Quello che in molti non sanno è che le migliori ditte di traslochi a Roma offrono la possibilità di scegliere tra diversi pacchetti. Non siete quindi costretti a richiedere un servizio completo e potete optare anche solo per il trasporto di mobili e scatoloni da un luogo all'altro della città. Per il resto vale la pena chiedere aiuto ad amici e parenti, che sono sempre preziosi quando si ha a che fare con un trasloco.

Informare i vicini di casa

Spesso quando si affronta un trasloco si dimentica di avvisare i propri vicini di casa, ma sarebbe sempre meglio farlo. Non che abbiate bisogno del loro permesso, ma in caso di problemi o imprevisti potrete chiedere la loro collaborazione senza sentirvi maleducati. Informateli quindi appendendo un avviso all'entrata del condominio, in modo che tutti sappiano in quali giornate avverrà il trasloco.

Valutare sempre i possibili imprevisti

Durante le operazioni di trasloco sono molti gli imprevisti che potrebbero presentarsi e conviene sempre prevederli in modo da riuscire a gestirli senza troppi ritardi sulla tabella di marcia. Chi vive in condominio per esempio si trova spesso a dover affrontare il problema dei mobili che non si possono smontare ma che sono troppo ingombranti per passare attraverso il vano scale. In questi casi è necessario noleggiare una piattaforma aerea ma sapendolo con anticipo ci si può accordare con una ditta di traslochi in modo da risparmiare ed inserire tutto nello stesso pacchetto. Gli imprevisti vanno sempre calcolati in anticipo, perché sono la maggior fonte di stress.