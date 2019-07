Centinaia di persone in vetta al Mombracco per la Festa della Croce di Envie (FOTO)

Continua a riscuotere il tradizionale successo la Festa della Croce di Envie. L’edizione 2019 si è svolta domenica scorsa (21 luglio): centinaia di enviesi (e non) sono saliti ai 1307 metri della vetta del Mombracco, per prendere parte alla celebrazione religiosa e - poi – al consueto pranzo nella pineta, organizzato dall'associazione “'I Argic”, a base di carne alla brace.

Il momento conviviale è sicuramente molto apprezzato, e lo dimostrano i numeri dei partecipanti, che cresce di anno in anno: “Purtroppo la collocazione rende indispensabile porre un limite alle prenotazioni dei posti a tavola che, quest'anno, sono andati esauriti con largo anticipo rispetto alla scadenza”, spiegano gli organizzatori, che intendono ringraziare “tutti coloro che hanno collaborato, a vario titolo, per rendere possibile l'evento”.

Ringraziamenti particolari al sindaco di Envie, Roberto Mellano, all’Amministrazione ed al personale del Comune “per la sistemazione della strada e la logistica”, al comune di Barge “che ha collaborato alla sistemazione del primo tratto di strada”, all’associazione Envie E20, alla “sempre disponibile” famiglia Pattini ed infine ai titolari delle attività commerciali (non solo enviesi) per il supporto.

L’appuntamento è dunque per la Festa della Croce 2020.