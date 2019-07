Cheese 2019, Slow Food invita i braidesi ad aprire la propria casa alla rete di Terra Madre

Arrivano a Bra dai cinque continenti per confrontarsi, incontrarsi, riabbracciarsi e costruire solide reti che vanno al di là delle differenze linguistiche e culturali. Sono i delegati della rete di Terra Madre che, come di consueto, si danno appuntamento a Cheese, la manifestazione organizzata da Slow Food e Città di Bra con il sostegno della Regione Piemonte, in calendario dal 20 al 23 settembre.

Una rete nella rete che ogni due anni si rinnova, grazie alla disponibilità delle famiglie che aprono le loro porte di casa all’accoglienza.

Vivere in famiglia costituisce un momento di arricchimento culturale e sociale non solo per i delegati, ma anche per chi li riceve, che ha così la possibilità di confrontarsi con realtà lontane e spesso poco conosciute. Per dare la disponibilità ad ospitare un delegato di Terra Madre dal 19 al 24 settembre è necessario compilare il form on line: