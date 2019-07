Concerto a Valdieri con l'Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana

Sabato 27 luglio, alle 21, la musica classica dell’Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana (Osai), diretta dal maestro Paolo Fiamingo, attende tutti coloro che vorranno godere di una serata musicale con il concerto sinfonico che si terrà presso la chiesa di San Martino in Valdieri. Questa iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con la parrocchia come iniziativa di accoglienza dei numerosi turisti che visitano Valdieri nei mesi estivi e segno concreto per tenere vivo il ricordo del lavoro di restauro portato avanti l'anno scorso.

Infatti sono state numerose le mani che hanno sostenuto l'iniziativa: a partire dai contributi economici della Fondazione Cassa Risparmio Torino, della Cei e del Comune di Valdieri, fino al grande ed apprezzato aiuto giunto da numerosi parrocchiani che, grazie al progetto “Una nota di musica per l’organo della parrocchia di Valdieri”, hanno dato un significativo contributo economico per la realizzazione dell’opera.

L’organo ha ora ritrovato il suo straordinario timbro grazie all’accurato lavoro di restauro della ditta Samuele Maffucci di Pistoia. E questa serata è un'imperdibile occasione per apprezzare le note dell'organo a canne suonato dal Maestro Enrico Barsanti e accompagnato da altri strumenti solisti quali il mandolino di Amelia Saracco, il clarinetto di Caterina Mellano, l’oboe di Debora Cappai, il flauto di Sergio Dutto, il fagotto di Luisa Demarchi e la meravigliosa voce del soprano Irene Favro.

"In questa serata di gioia con la musica - dicono gli organizzatori - si desidera ricordare Giovanni Enrico Giordana: valdierese che per più di 40 anni ha accompagnato i Chantour nelle messe in latino composte dal maestro Perosi e dal maestro Nebbia, eredità da lui tramandata Si ricorda a tutti coloro che desiderassero partecipare all'evento che l'ingresso è gratuito".