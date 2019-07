Miss Universo, musica, balli e la cena “Cuma nà volta”: venerdì 26 luglio l'ultimo appuntamento di “Un Borgo di sera… accende l’estate”

Gran finale per “un Borgo di sera… accende l’estate”. Venerdì 26 luglio Borgo San Dalmazzo si prepara ad ospitare l’ultima delle tre serate della manifestazione organizzata dall’Ente Fiera Fredda e dal Comune con la collaborazione delle associazioni borgarine.

“Tutto confermato per l’ultimo venerdì dell’iniziativa: il programma è ancora una volta ricco, ringraziamo tutti coloro che collaborano alla riuscita dell’evento e vi aspettiamo numerosi. La scorsa settimana avevamo interrotto immediatamente gli spettacoli e la musica - spiega Orazio Puleio presidente dell’Ente Fiera Fredda - in segno di rispetto per la morte improvvisa di una persona che stava partecipando alla serata. Tutta l’organizzazione si unisce al dolore della famiglia alla quale porgiamo ancora una volta le nostre sentite condoglianze”.

Ecco, il dettaglio dell’ultimo appuntamento, un mix tra divertimento, moda, musica ed enogastronomia.

Ad aprire la serata sarà la cena "Cuma nà volta" a cura dei commercianti di via Marconi. Dalle 20 una sfiziosa opportunità per stare insieme e gustare piatti prelibati, con un occhio all’ambiente. Gli organizzatori, infatti, chiedono a chi vorrà partecipare di portare piatti, bicchieri e posate da casa, evitando la plastica (per informazioni 342/5010641 oppure 333/3856265).

Tra gli ingredienti della serata ci saranno anche balli country e occitani, tanta buona musica con i concerti diffusi in via Marconi a cura del Civico Istituto musicale Dalmazzo Rosso, il raduno di Harley-Davidson, le Majorettes di Peveragno in via Garibaldi e giochi gonfiabili per bambini in piazza IV Novembre.

Poi moda e bellezza: piazza Liberazione ospiterà, infatti, una tappa delle selezioni per il Piemonte del concorso Miss Universo. Dalle 21 una splendida serata a ingresso libero e con posti a sedere per permettere al pubblico di godersi al meglio lo spettacolo.

Sul palco sfileranno le concorrenti di Miss Universo Italia per la Regione Piemonte con gli abiti e i costumi più belli proposti da alcuni negozi di Borgo San Dalmazzo. Madrina dell'evento sarà Asia Cangianiello, una delle finaliste del concorso, che presenterà insieme alla modella Elisa Muriale, esclusivista del marchio per la Regione Piemonte.

Inoltre, dalle 21 alle 23, sono previste le aperture straordinarie della chiesa della Misericordia, della Torre civica, del Museo dell’Abazia e della chiesa di San Magno.

Possibile anche vedere il plastico ferroviario all’interno della stazione dei treni grazie a Cunifer. Una serata davvero per tutti i gusti, per chiudere al meglio il luglio borgarino di cittadini e turisti, aspettando l’edizione numero 450 della Fiera Fredda, in programma dal 4 all’8 dicembre.