Progetto Pluf! in Valle Grana: tre appuntamenti della rassegna per bambini e famiglie

Visite giocate e visite teatralizzate sono i mezzi di animazione territoriali scelti per il mese di agosto dal progetto Pluf! in Valle Grana, per restituire un’immagine ludica ed accogliente della valle nei confronti dei bambini di tutte le età e nazionalità.

Sabato 3 agosto, alle 14, l’appuntamento è a Castelmagno, ospitati dal Relais La Font, struttura della rete FAM.VISO, con la collaborazione de La Fabbrica dei Suoni per giocare con le Terre del Monviso in Valle Grana (prenotazioni tel. +39 0171 986241).

Martedì 6 agosto, alle 16, la visita giocata sarà ospite a Monterosso Grana presso la Trattoria Aquila Nera, struttura della rete FAM.VISO, sempre con la collaborazione de La Fabbrica dei Suoni (prenotazioni tel. +39 0171 98752).

Martedì 20 agosto, alle 11, sarà la seconda prova per le visite teatralizzate dei ragazzi di R.A.N.,A. Pluf! in Valle Grana con la passeggiata/visita nella borgata di Campomolino - Castelmagno, dal titolo “Ritorno a Castelmagno” (info e prenotazioni: Franco +39 348 5900759).

Il progetto prevede la definizione di nuove modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale con l’utilizzo di forme di linguaggio non convenzionali, in grado di stimolare e di coinvolgere i giovani visitatori. Per questa ragione, i calendari proposti si compongono di differenti attività di animazione turistica.

Essendo frutto di un progetto Europeo Alcotra, l’accesso alle attività è gratuito, salvo ove siano previsti biglietti a pagamento per le location che le ospiteranno, ma per alcune è obbligatoria la prenotazione dato il numero limite di partecipanti ammissibili.

Gli eventi di animazione sono itineranti per le Terre del Monviso: venticinque spettacoli teatrali (cinque inediti a compagnia), trentacinque visite giocate animate dalla Fabbrica del Suono e diciotto visite teatralizzate proposte dal gruppo di R.A.N.A. Pluf!, rivitalizzeranno il territorio nel corso dell’estate e dell’autunno.

Il calendario si sviluppa in località delle Valli Po, Varaita, Maira, Grana, Stura, partner del Progetto Pluf!, e a Saluzzo, Barge e Bagnolo.

Per saperne di più sulle visite giocate

Il progetto prevede la realizzazione di un gioco in scatola dedicato al territorio “Pluf! Gioca con le Terre del Monviso”, che verrà distribuito in comodato d’uso gratuito alle strutture ricettive della rete FAM.VISO che lo potranno offrire agli ospiti per ampliare la proposta di intrattenimento e costituirà la base per un calendario di visite giocate, vere e proprie “animazioni di piazza” che coinvolgeranno i bambini in vacanza sul territorio e i residenti.

In Valle Grana le visite giocate sono ospitate da strutture e organizzazioni che hanno deciso di aderire alla nuova rete FAM.VISO.

Per saperne di più sulle visite teatralizzate

A novembre 2018 è partito il “Corso per la Progettazione di Visite turistiche teatralizzate" il cui scopo è stimolare la creatività di persone che si adoperino sul territorio nell’accoglienza turistica e in attività rivolte alle famiglie, ai bambini e alle scuole. Per i dieci partecipanti sono stati sei mesi di formazione, workshop, escursioni sul territorio e infine di progettazione.

Grazie all’ospitalità e alla collaborazione degli Enti locali, sono sei le località coinvolte nel progetto e protagoniste degli eventi: l’Abbazia di Staffarda nel comune di Revello, la borgata Museo Balma Boves di Sanfront, Campomolino nel comune di Castelmagno, la borgata partigiana Paraloup nel comune di Rittana, il bosco dell’Alevè in Valle Varaita e i Ciciu di Villar San Costanzo.

“Ritorno a Castelmagno” è in un trekking nel passato, senza alcuna comodità quotidiana: sono banditi telefoni, tablet, televisioni, per divertirsi e mangiare insieme. Preparate scarpe comode, abbigliamento da trekking e pranzo al sacco! Un giorno come il secolo scorso, lontano dalle comodità della vita, senza telefono, televisione, computer, tablet… per scoprire che vivere senza gli oggetti del nostro quotidiano può essere più divertente di quanto si pensi.