Un concerto per celebrare il reastauro dell'organo della parrocchia di Valdieri

Sabato 27 luglio, alle 21, la musica classica dell’Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana O.S.A.I diretta dal maestro Paolo Fiamingo, attende tutti coloro che vorranno trascorrere una serata dedicata all’Organo a canne suonato dal Maestro Enrico Barsanti e di altri strumenti solisti quali il Mandolino con Amelia Saracco, il Clarinetto con Caterina Mellano, l’Oboe con Debora Cappai, il Flauto con Sergio Dutto, il Fagotto con Luisa Demarchi, e la meravigliosa Voce del Soprano Irene Favro.

L’organo ha ritrovato il suo straordinario timbro grazie all’accurato lavoro di restauro della ditta Maffucci Samuele di Pistoia. Va ricordato con orgoglio che l’organo non ha mai smesso di regalare magnifici momenti musicali per mano del Valdierese Giovanni Enrico Giordana, il quale per più di 40 anni ha accompagnato i Chantour nelle messe in latino composte dal M.stro Perosi e dal M.stro Nebbia.

Il concerto con affetto verrà dedicato anche a lui che oramai non c’è più. Il Giordana ha ricoperto un ruolo fondamentale in quanto senza il suo maestoso accompagnamento non si sarebbero tramandate le messe in latino, orgoglio dei Valdieresi. Si ringraziano la Parrocchia e il Comune di Valdieri per aver voluto questo evento. Ingresso gratuito.