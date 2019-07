Rubate due strumenti di pregio al chitarrista Olli Rocca durante un concerto a Cuneo: "Aiutatemi a ritrovarli"

Un episodio spiacevole quello avvenuto lo scorso 21 luglio e che ha avuto come vittima il noto chitarrista monregalese Olli Rocca. L’artista si era esibito quella sera insieme alla band Kasters, cover band di brani 50’s, in piazza Foro Boario a Cuneo.



Qualcuno ha forzato la serratura della vettura portando via due chitarre elettriche di pregio: una Gretsch Clipper 6186 del 1964 (nella foto è ripresa senza leva del tremolo e pick-up al ponte) e una Fender Jaguar del 1997 (numero di serie V038197).



“Chiunque le abbia viste” – è l’appello lanciato da Olli su facebook – “O abbia letto degli annunci sospetti su internet mi scriva su facebook (al profilo Oliviero ‘Olli’ Rocca ndr) o meglio mi chiami al 3382676346. Chiedo anche ai miei amici musicisti e non, di condividere il più possibile questo post. Grazie per l'aiuto.”



Si tratta di due “pezzi” pregiati del valore stimabile in diverse migliaia di euro.