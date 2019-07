Tanti bellissimi cani vi stanno aspettando

L’Associazione Happy Dog è nata nel 2014 proseguendo l'attività di volontariato intrapreso già da diversi anni, presso il canile Dog's World di Guarene. Il canile si trova in via Mulino Vecchio 31 in frazione Vaccheria di Guarene.

Oggi vi presentiamo Brian, Lindo, Pongo, Nico, Dylan e Peter.

Brian, Lindo e Pongo sono tre maschietti di taglia piccola, in cerca di casa.

Nico taglia grande, bellissimo e molto affettuoso.

Dylan e Peter sono maschi di taglia medio piccola, abituati al guinzaglio, docili.

Happy Dog è aperto il lunedì, mercoledì, venerdì pomeriggio e il sabato tutto il giorno. 338/5812367 (Roberta) - Pagina Facebook: Happy Dog