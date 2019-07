Paolo Demarchi (Lega): "ARPEA conferma le erogazioni degli anticipi PAC entro il 31 luglio 2019"

A partire da ieri (24 luglio) e fino al 31 luglio 2019, ARPEA, Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, provvederà ad erogare, a titolo di anticipazione, le somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC) e relative alla campagna 2019.

I pagamenti saranno effettuati in favore di tutti coloro che hanno presentato la relativa domanda entro il termine del 1 luglio 2019, come indicato da ARPEA e che risultano in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti per accedere al beneficio.

L’anticipazione riguarda i premi spettanti per gli interventi “Regime di Pagamento Base” e “Greening”. Dette somme saranno erogate grazie alla Legge 21 maggio 2019 , n. 44, che ha introdotto l’anticipazione dei premi PAC entro il 31 luglio di ogni anno "allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori".

L’anticipazione rappresenta certamente un valido ausilio soprattutto per le aziende agricole piccole e medie che, in caso di difficoltà, avranno a disposizione uno strumento efficace e tempestivo di soluzione delle problematiche, improvvise ed a carattere urgente, da cui spesso sono afflitte.

"Ringrazio il ministro Gian Marco Centinaio per aver autorizzato gli anticipi PAC-Domanda Unica già da questo 31 luglio 2019 con il Decreto ministeriale n. 5932 del 3 giugno 2019 ed il neo assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte Marco Protopapa, per l’impegno e l’interesse profusi in queste settimane.

Continuerò - dichiara il consigliere regionale Paolo Demarchi - a proporre con forza ogni iniziativa che contribuirà a valorizzare e sostenere il comparto agricolo, che, nonostante le difficoltà, continua ad essere uno dei settori trainanti dell’economia piemontese".