Bra, sabato mattina l’ultimo saluto alla ventenne Beatrice Bacciardi

Grande il cordoglio suscitato in queste ore a Bra alla notizia della scomparsa della 20enne Beatrice Bacciardi, annunciata dal papà Stefano con un toccante commiato.

"Ciao Bea, oggi hai finito di lottare. La tua forza, la tua dignità e il tuo grande cuore ti hanno portato alla conquista della tua libertà. Adesso potrai correre nelle grandi praterie dell’infinito osservando questo piccolo mondo ed aiutando tutti quelli che, anche solo per un attimo, avranno la fortuna di incontrarti. Arrivederci grande guerriera. Ti amo. Papà".



Ai numerosissimi messaggi di cordoglio che in queste ore stanno giungendo alla famiglia della giovane – che insieme al padre e agli altri parenti lascia la mamma Alessandra, il fidanzato Raffaele e il cugino Leonardo –, si uniranno quelli dei tanti che al dolore della famiglia vorranno stringersi per le esequie, fissate per la mattinata di sabato 27 luglio, alle ore 9 nel Santuario della Madonna dei Fiori.



Il corteo funebre partirà dalla Casa del Commiato Luce di Speranza di via Don Orione 77/A, dove venerdì sera, alle ore 20, è prevista la recita del rosario. La salma della ragazza verrà poi accolta al tempio crematorio del cimitero di Bra.



Per richiesta dei suoi cari non fiori, ma offerte da devolvere alle associazioni di volontariato "Il fiore della vita" e "Con volontà puoi". La stessa famiglia rivolge un particolare ringraziamento alla dottoressa Vergnano, al dottor Asaftei e a tutto il personale dell’Ospedale Infantile "Regina Margherita" di Torino.