Bra, un parcheggio sotterraneo in piazza Carlo Alberto? Il sindaco Fogliato: "Al momento nessuna ipotesi di studio"

Nessuna intenzione di riesumare quel progetto, ma "un elenco di propositi ad ampio raggio, riportati nero su bianco sul nostro programma amministrativo".

Così il primo cittadino Gianni Fogliato inquadra le intenzioni della sua Amministrazione in tema di nuovi parcheggi e in particolare circa il proposito, ascritto alla Giunta in alcune cronache dall’ultimo Consiglio comunale, di riprendere in mano il discusso progetto – oggetto di un vivace dibattito e poi accantonato una quindicina di anni fa – per la realizzazione di un parking multipiano nel centralissimo spazio di piazza Carlo Alberto.



"Dotare Bra di nuovi parcheggi rientra certamente tra i nostri obiettivi prioritari – spiega Fogliato –, ma allo stato dobbiamo essere concreti e limitarci a guardare alle opere già prossime alla realizzazione, come l’imminente copertura della ferrovia, e a quelle collegate a progetti già comunque avviati, come nel caso della riqualificazione dell’ex scalo merci, con la costruzione della nuova scuola media. Col primo intervento potremo contare su una quarantina di nuovi stalli, mentre nel secondo caso la previsione è di poterne realizzare un centinaio, che potrebbero diventare oltre 150 nell’ipotesi in cui si valutasse di sfruttare la stessa superficie realizzandovi una struttura multipiano".



Quindi nessuna ipotesi di spazi sotto terra?

"E’ un'opzione che, sempre a livello di programma amministrativo, non abbiamo escluso in via assoluta. Ma che abbiamo condizionato a una serie di subordinate per le quali è davvero prematuro pensare anche solo di parlarne. Abbiamo detto di non escludere a priori una simile realizzazione nell’ipotesi in cui questa fosse ritenuta utile, fattibile e finanziariamente sostenibile. L’obiettivo ovviamente sarebbe quello di ridurre il numero di veicoli che circolano nel centro storico e guadagnare nuovi spazi alla pedonalizzazione. Ma, appunto, siamo nel campo delle ipotesi, certamente non di un qualcosa che potrebbe partire domani, nemmeno a livello di analisi preliminare. Prima abbiamo da percorrere altre strade".



Tra queste il primo cittadino pensa alle azioni cui il Comune sta lavorando sul fronte della mobilità alternativa, fronte sul quale per settembre è atteso il varo di una massiccia campagna informativa con la quale il municipio punta a fare conoscere ai braidesi le possibilità offerte dal nuovo sistema di trasporto pubblico locale, varato nel maggio scorso con l’integrazione di due nuove linee e il potenziamento orario delle corse.