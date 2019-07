Cuneo, Lauria interroga l'assessore Clerico: "Chi si occupa del "Paschiero", con la débâcle del Cuneo Calcio?"

Continua a interessare il dibattito amministrativo del nostro capoluogo provinciale la situazione societaria del Cuneo Calcio 1905, al centro di una nuova interpellanza questa volta a firma del consigliere comunale "Beppe" Lauria.

A fronte dei recenti - e drammatici - sviluppi relativi alla società biancorossa, Lauria ha chiesto chiarimenti sullo stato dell'arte e, nello specifico, sulle necessarie opere di manutenzione che coinvolgono lo stadio "F.lli Paschiero": in mancanza di una società di gestione della struttura sana e presente, come si comporta il Comune?

Ma il consigliere non si ferma qui e chiede anche se sia vero che l'assessore responsabile (Cristina Clerico) abbia rifiutato l'offerta dell'Albissola Calcio per l'utilizzo proprio del "Paschiero" come luogo in cui giocare le partite "interne".

L'interpellanza verrà discussa nel prossimo consiglio comunale (molto probabilmente a settembre).