A Fossano finalmente zampilla la nuova attesa fontana di piazza Castello

Ha finalmente iniziato a zampillare la fontana di piazza Castello. Terminati i lavori di riqualificazione dell’asse trasversale di via Roma, da piazza Castello a piazza XXVII marzo con l’introduzione dell’isola pedonale, anche l’ultimo passo è stato compiuto.

I lavori su piazza Castello, con l’inserimento di alcuni arredi, erano terminati la scorsa primavera da un paio di settimane anche gli ambulanti di generi alimentari sono tornati, come spiegato dal rappresentante degli ambulanti in Ascom Giampiero Pompejano “alla loro naturale collocazione”. Il mercato di via Cavour e piazza Castello, infatti, era stato trasferito in piazza d’armi e ridistribuito verso piazza Manfredi per consentire i lavori al cantiere. I banchi erano poi tornati in piazza Castello lo scorso aprile per tornare a migrare per consentire lo svolgimento delle manifestazioni estive. Ora, invece, tutto regolare con la tradizionale distribuzione degli ambulanti.

La fontana installata a Fossano è costituita da una serie di zampilli che partono dal suolo. In questo modo sarà possibile chiudere il getto d’acqua e coprire gli ugelli in occasione di eventi che coinvolgono la piazza come il Palio e Mirabilia.