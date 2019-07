Golf: Mondovì avrà un campo pratica?

Premessa, tanto opportuna quanto doverosa: l'idea è soltanto in fase embrionale e avvolta da più di un'incognita. Qualcosa, però, si sta muovendo: si sono infatti registrati nei giorni scorsi i primi abboccamenti per sondare la fattibilità di un progetto che prevede la realizzazione di un campo pratica da golf a Mondovì, più precisamente accanto all'area sportiva del Beila.

A sedersi attorno al tavolo di confronto sono stati due giocatori monregalesi, Giorgio Pezza e Davide Aimo, e i rappresentanti della città del Belvedere e di ANCI Piemonte, tutti perfettamente concordi nel sottolineare l'enorme appeal che una simile opera susciterebbe in chiave sportiva e turistica.

Per la sua realizzazione, chiaramente, si rivelerebbe necessario un investimento considerevole, anche se all'orizzonte si staglierebbe già un'opportunità da non trascurare: tra la Federazione Italiana Golf e ANCI è stata raggiunta un'intesa connessa alle edizioni 2020 e 2022 della Ryder Cup, trofeo golfistico che pone di fronte i migliori giocatori del Vecchio Continente e degli Stati Uniti d'America.

In sostanza, in vista di questi appuntamenti, coloro che volessero investire nel settore golfistico riceverebbero il sostegno economico dell'Istituto per il Credito Sportivo. Un'opzione, questa, che rende più concreta tale ambizione, che, tuttavia, non nasce soltanto oggi; già più di un anno fa era stata ventilata l'ipotesi della creazione di un campo pratica accanto alle strutture dello Sporting Club.

Una strada non percorribile, né allora né adesso, come confermano i gestori: "In questo momento - spiegano - non è neppure pensabile. Sono stati fatti da poco tre campi da padel e due da beach volley con illuminazione notturna, senza dimenticare il rifacimento della pavimentazione della piscina. Questi interventi hanno richiesto un impegno economico gravoso, che non consente di progettare nulla legato al golf, anche per un'oggettiva mancanza di spazi idonei".

Prende allora quota la pista "Beila", con tutti i condizionali del caso, connessi alle troppe variabili che circondano l'operazione in questo momento. Di certo, però, a (stretto) giro di posta potrebbe diventare più di una semplice idea quella di poter assistere, tra qualche anno, a numerosi tentativi di swing sul nuovo green di Mondovì.