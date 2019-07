Lavori Tecnoedil causano disagi a Sommariva del Bosco, il vicesindaco: "Opera importante per la salute dei cittadini"

Dopo l’avviso diffuso nei giorni scorsi, il vicesindaco di Sommariva del Bosco Marco Pedussia torna sui lavori che Tecnoedil sta realizzando in questi giorni nella centrale via Vittorio Emanuele, per la sostituzione di alcune condotte idriche.



Pedussia ringrazia la ditta per la grande disponibilità dimostrata e desidera esprimere le scuse dell’Amministrazione ai commercianti, che non erano stati avvisati dagli uffici competenti con sufficiente anticipo circa la chiusura della strada. Le informazioni non sono state divulgate con il dovuto preavviso anche in conseguenza della fase interlocutoria tra la vecchia e la nuova amministrazione.



“Sono stato incaricato di interloquire con Tecnoedil soltanto dopo i problemi di salute del sindaco – rimarca l'amministratore comunale –. Pertanto ci siamo mossi nel modo più veloce per limitare i giorni di chiusura previsti. Ringraziamo e ci scusiamo con i commercianti e con i cittadini per i disagi arrecati, tra i quali la chiusura dell'acqua. Ringraziamo la ditta, che lavorerà ancora una volta la domenica per venirci incontro ed evitare ulteriori giorni di chiusura totale".



Il vicesindaco tiene poi a precisare che si tratta di lavori di grande importanza per la salute dei sommarivesi: finalmente si è ottenuto un intervento di importo elevato, che porterà all'eliminazione delle tubature in Eternit e alla loro sostituzione con nuove condotte realizzate con materiali non nocivo. Il disagio arrecato con la chiusura del traffico è ampiamente compensato dai vantaggi derivanti dall’intervento.