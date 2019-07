Luigi Barbero confermato presidente dell'ATL, quella che riunisce, con Langhe e Roero, anche la provincia di Asti

Si è svolta oggi, giovedì 25 luglio 2019, nella Sala Beppe Fenoglio di Alba, l’assemblea dei Soci dell’ATL Langhe Monferrato Roero che ha rinnovato le cariche sociali. È la prima nomina del consiglio d’amministrazione da parte dell’assemblea allargata al territorio di Langhe Roero e della Provincia di Asti. Luigi Barbero è stato confermato presidente dell’ATL.

Cda

Barbero Luigi, presidente

L’Episcopo Maria, vicario (consigliere comunale città di Alba)

Grasso Elisabetta (direttore consorzio turistico Langhe Monferrato Roero)

Rasero Maurizio (Sindaco di Asti)

Stella Silvano, designato dalla Regione Piemonte

Collegio sindacale

Dabbene Angelo, presidente

Berzia Roberto

Mazzucato Luisa

Organismo di vigilanza

Livio Genesio

Mauro Prino

Gian Paolo Roggero

Bruna Sibille

Daniele Sobrero

Bruno Penna

Luigi Barbero, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero “Apprezzo la fiducia che mi è stata accordata dai soci. Ho dato la mia disponibilità a proseguire l’incarico in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione fino al completamento della sottoscrizione di capitale e alla definizione degli ultimi atti di accorpamento dell’ATL di Asti nella nuova ATL Langhe Monferrato Roero. Ripartiamo con un consiglio di amministrazione con nuovi soggetti, rappresentativi di un territorio ampio. Sono convinto che l’ottimo lavoro svolto fino ad oggi, con il coinvolgimento di tutto il territorio, dei soci pubblici e privati, nell’area storica dell’ATL Langhe e Roero avverrà in ambito più allargato nelle Langhe Monferrato Roero. I dati dei flussi turistici sono in forte crescita e i risultati conseguiti negli ultimi anni sono molto positivi. I mercati sono sempre in aumento e la destagionalizzazione dell’offerta è ormai in atto da tempo. La proposta turistica è omogenea sia nelle Langhe Roero sia in Monferrato e coinvolge tutto il territorio in maniera uniforme, senza creare concorrenze. Consolidare i risultati ottenuti, creare nuovi prodotti turistici, segmentare l’offerta in funzione del target di riferimento, sono alcune delle sfide che affronteremo nei prossimi mesi, grazie in primis alla collaborazione con la Regione Piemonte. L’offerta enogastronomica, dell’outdoor, del paesaggio UNESCO, sono tra i prodotti che costituiscono fondamenta solide per costruire in futuro nuovi prodotti turistici, per esempio il turismo per famiglie.”