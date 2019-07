Primo step verso la realizzazione dell'Armo Cantarana: c'è il sì del Cipe

“Nella seduta odierna del Cipe, è stato finanziato lo studio geodiagnostico necessario alla realizzazione del tunnel Armo-Cantarana, opera attesa da anni e che finalmente, grazie all'attuale governo, sta decollando concretamente”.



Lo annuncia il deputato ventimigliese della Lega Flavio Di Muro. “Il Cipe – spiega Di Muro - ha approvato l’aggiornamento del Contratto di programma 2016-2020 fra ministero dei Trasporti e Anas relativo al 2018-2019, che include tra l’altro un piano per la manutenzione straordinaria dei ponti, viadotti e gallerie. L'Armo-Cantarana, per cui sono già stati stanziati 5 milioni di euro per la progettazione, rientra in un pacchetto di opere con un budget complessivo di 50 milioni di euro per gli studi propedeutici".



"Un passaggio importante - termina Di Muro - che fa finalmente uscire dal 'libro dei sogni' un'infrastruttura vitale per i collegamenti per le province di Imperia e Cuneo, in ottica turistica e di ripresa economica per il nostro entroterra. Dopo tanti anni di chiacchiere, oggi si gettano le basi concrete per un progetto strategico e a lungo atteso dal territorio. Spero sia un primo sì a una rinnovata considerazione verso l'estremo Ponente ligure e che altri interventi infrastrutturali sul territorio possano rientrare nell'attenzione nazionale”.