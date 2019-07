Savigliano: tutto pronto per l'incontro informativo "Bottega scuola 2019/2020"

In vista dell’imminente avvio del progetto "Bottega Scuola 2019/2020 - L'Eccellenza Artigiana incontra i giovani" la redazione locale del Portale Piemonte Giovani e l'Informagiovani di Savigliano organizzano un incontro informativo per far conoscere l’iniziativa ai giovani del territorio giovedì 25 luglio alle ore 16 presso lo Spazio Oceano (ex Centro per l’impiego) in Corso Roma 111. Sarà presente Giampiero Boarino della Cooperativa Sociale O.R.So., referente del progetto per il territorio della provincia di Cuneo.

L’invito è rivolto soprattutto ai neodiplomati e i giovani che vedono nel settore dell'artigianato una prospettiva di crescita formativa e professionale.

Il progetto "Bottega Scuola" è promosso dalla Regione Piemonte - settore artigianato e offre ai giovani l'opportunità di svolgere un tirocinio della durata di 6 mesi con indennità di partecipazione presso imprese artigiane piemontesi in possesso del marchio "Piemonte Eccellenza Artigiana".

L'inserimento lavorativo è accompagnato da attività di orientamento e formazione laboratoriale. La realizzazione del progetto è a cura dei partner: gli Enti di formazione "ECIPA Piemonte" (CNA), "Immaginazione e Lavoro", "Inforcoop Lega Piemonte" e la Cooperativa sociale "O.R.So.. Alcune delle attività formative verranno svolte in collaborazione con l'Agenzia formativa "APRO" di Alba.

Possono partecipare al progetto giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, disoccupati iscritti al Centro per l'Impiego, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, con residenza o domicilio nella Regione Piemonte.