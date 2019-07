Il semaforo del cimitero di San Rocco Castagnaretta resterà acceso tutta la notte: la Giunta Borgna accoglie la richiesta del comitato di quartiere

“Disponibili a rivedere l'accensione del semaforo h24”. È la promessa della Giunta Borgna al comitato di quartiere San Rocco Castagnaretta, in relazione all'incrocio tra corso De Gasperi e via San Maurizio. Un attraversamento pericoloso teatro di diversi incidenti. Come quello di giovedì 11 luglio in cui ha perso la vita il giovane Francesco Scarmato, avvenuto di notte, a semaforo lampeggiante. L'ultimo in ordine di tempo però si è registrato questa mattina, giovedì 25 luglio: un tamponamento tra tre auto (fortunatamente senza gravi conseguenze).

Lunedì 22 luglio si è svolto l'incontro tra comitato e amministrazione in municipio a Cuneo. Per il comune erano presenti il sindaco Federico Borgna e gli assessori Luca Serale e Paola Olivero. La delegazione di quartiere era invece composta dal presidente Marco Migliore, poi Laura Giordano, Piero Bagnis, Guido Poetto e Antonio Capo.

“Il codice strada prevede che i semafori passino in modalità lampeggiante in orario notturno, a partire dalle 23 – spiega l'assessore Olivero -. Tuttavia, laddove si ravvisi la necessità, l'amministrazione può chiedere di prolungare l'orario, motivando la richiesta. Sull'incrocio in questione abbiamo già fatto richiesta agli uffici e si provvederà a reinserire il semaforo in orario notturno nei tempi più brevi possibili”.

Soddisfatti i rappresentanti del comitato di quartiere: “L'incontro è andato molto bene. L'amministrazione si è dimostrata disponibile ad ascoltarci”.

Al centro dell'incontro la sicurezza di tutte le strade della frazione.

“Sarebbe da aggiornare lo slogan sulla città – commenta il presidente del comitato Marco Migliore -. Da 'Cuneo si fa bella' a 'Cuneo si fa bella e sicura'. Oltre all'incrocio del cimitero, abbiamo parlato anche di velocità su corso Francia e della necessità di mettere in scurezza tutti gli attraversamenti pedonali. Abbiamo poi proposto di mettere rallentatori, tipo dossi artificiali, che disincentivino la velocità elevata”.

Ancora lontana l'idea di realizzare una rotonda tra corso De Gasperi e via San Maurizio. “Dall'epoca di Rostagno chiediamo una rotatoria su quell'incrocio – continua Migliore -. Idea mai presa in considerazione perchè le amministrazioni pensano che da via San Maurizio non ci sia un elevato traffico. Invece, come testimoniano diversi residenti, via San Maurizio viene spesso usata come scorciatoia da molti pendolari che il mattino la percorrono anche a velocità sostenuta. Il sindaco ha quindi promesso che, appena avranno disponiblie l'attrezzatura per il monitoraggio del traffico, la piazzeranno per studiare il fenomeno e quindi intervenire in modo adeguato”.

Nel corso dell'incontro si è parlato anche di allungare tempi in uscita da via Mellana. Spiega Migliore: “Quando scatta il verde al semaforo, passano appena una o due macchine. Sarebbe una bella notizia, perché molti lo richiedono a San Rocco”.

Infine l'incrocio tra via Alta e corso Alcide De Gasperi: sarà migliorata l'illuminazione e sistudierà un sistema per renderlo più sicuro, una sorta di salvagente centrale.

“Speriamo di avere dato nuovo input per portare all'attenzione della Giunta la questione sicurezza del nostro quartiere”, conclude Migliore.