Vezza d'Alba, a meno di un mese dall'apertura danneggiati i giochi del nuovo parco per bambini

A meno di un mese dall'apertura del nuovo spazio per bambini, l’Amministrazione comunale guidata da Carla Bonino deve già fare i conti con le prime problematiche collegate a una fruizione non propriamente rispettosa dei giochi presenti al suo interno.

La rottura di una giostrina (l'asinello a molle) e la necessità di intervenire per la pulizia di un secondo, pesantemente imbrattato dal fango, ha reso necessario un primo intervento di manutenzione. A metterlo in opera un volontario, Roberto Viano, che ha anche collocato (a proprie spese) una rete protettiva verso il marciapiede.



"Quanto accaduto - spiega il sindaco Carla Bonino - è evidentemente frutto di un utilizzo improprio di questo spazio e dei giochi allestiti al suo interno. Per questo è forse utile ricordare che i bambini e ragazzi che frequentano il parco devono essere accompagnati dai genitori e sorvegliati".



Il primo cittadino ringrazia poi il volontario per la generosità dimostrata col suo intervento e i genitori che nella serata di ieri hanno prontamente avvisato dell’accaduto l’amministrazione comunale e tutti i volontari che collaborano con essa per mantenere sempre accogliente e funzionali gli spazi pubblici.