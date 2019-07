Maxi tamponamento fra quattro auto a Madonna dell'Olmo, due feriti lievi

Maxi tamponamento tra quattro auto questa mattina, giovedì 25 luglio, sulla S.S. 20 sulla Cuneo-Centallo.

Sono quattro le vetture coinvolte dallo scontro avvenuto questa mattina alle ore 8,20. I mezzi sono entrati in collisione all'altezza del concessionario Mattiauda di Madonna dell'Olmo.

Si registrano due feriti lievi soccorsi dall'equipe medico sanitario del 118. Illesi gli altri coinvolti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo per la messa in sicurezza dei veicoli oltre alla polizia locale di Cuneo per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.