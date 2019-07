"Presto anche sull’incrocio tra strada Porini e strada Osteria di Guarene saranno presi seri provvedimenti"

Ieri, mercoledì 24 luglio, all'incrocio tra strada Porini e strada Osteria di Guarene due auto si sono scontrate. Nel sinistro sono rimaste coinvolte una Audi A3 e una Audi A1, condotte rispettivamente da un uomo di 49 anni e da un ragazzo di 27 anni.

Oltre all'intervento immediato della Polizia locale e dei vigili del fuoco è giunto sul posto anche il primo cittadino Simone Manzone.

"Purtroppo la situazione di traffico delle nostre strade è preoccupante - spiega il sindaco-. Sempre più veicoli attraversano il nostro Comune per raggiungere Alba, con gravi e ripetuti episodi come questo. Stiamo provvedendo ad interventi su altri incroci, anch’essi molto pericolosi, sperimentando soluzioni strutturali. Presto anche sull’incrocio in questione saranno presi seri provvedimenti. Lavoriamo duramente in collaborazione con la Polizia locale e l’ifficio tecnico per migliorare una situazione difficile, con molti punti critici su tutto il territorio"