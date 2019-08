A Manta è in programma la mostra In(n)amor-arsi di Francesco Segreti

Venerdì 2 agosto, alle 21, nella chiesa di Santa Maria del Monastero di Manta è in programma l'inaugurazione della mostra In(n)amor-arsi di Francesco Segreti.

Il titolo al più ampio tema dell'amore, inteso nelle sue svariate accezioni: verso persone, animali, cose, situazioni. Una costante della vita dell'uomo, sia quando ne è parte importante, sia quando ne è invece assente. In, in inglese è una particella che vuol dire genericamente “dentro” e che significa essere dentro qualche stato (fisico o immateriale); (n) nella formula di Bernoulli nel calcolo combinatorio indica la probabilità p n che un dato evento si verifichi più v k olte (fino al risultato di k≤n), e quante volte si ripeta l'evento amor nella nostra vita non è un dato (k) che possiamo conoscere; infine arsi (voce del verbo ardere, ma anche movimento musicale in levare, dal greco ársis, elevazione) serve per dare il reale significato alla parola scomposta, per indicare in quale stato il sentimento dell'amore è capace di trasportare le persone che lo sentono.

L’inaugurazione sarà aperta a tutti: un'occasione d'incontro tra chi è incuriosito dalla pratica dello Stone balancing di cui è prevista una performance proprio di fronte alla chiesa.

La mostra sarà visitabile sabato 3, domenica 4, venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 agosto, dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.

Per informazioni e contatti: Francesco Segreti 349 6774516, www.etharts.com e pagine facebook/linkedin: etharts - francesco segreti.