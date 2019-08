È davvero tutto pronto, a Barge, per l’edizione 2019 delle “Golosità dal Monviso”: cinque giorni di eventi davvero per tutti i gusti (VIDEO)

Anche quest'anno la Pro Loco di Barge presenta l'attesa rassegna “Le Golosità del Monviso” per chi passerà la fine di luglio in città, con stand, eventi musicali, enogastronomia, appuntamenti culturali e mercatini.

La kermesse è organizzata grazie alla sinergia della Pro loco con il Comune, l’Aica e l’associazione Fantabanga.

Si parte venerdì 26 luglio alle ore 20.30 con la serata giovani “Toga Party” e dj set Don Calo con il vocalist Enrico Giorda. Si prosegue alle ore 22.30 con le premiazioni del Torneo dei Borghi 2019 in Largo Cesare Battisti.

Sabato 27 luglio alle ore 8.30 gara alle bocce, Poule CCDD a 16 formazioni presso gli impianti sportivi comunali (per iscrizioni: ASD Bocciofila Bargese info: 348/59.32.641). Alle ore 10, Barge Desbarassa con i negozi lungo la strada che propongono le loro migliori occasioni e rimangono aperti fino alle 23. Sempre alle 10, bancarelle espositive per le vie e piazze del centro storico. Alle 15.30 Legolandia per i più piccoli presso l'Ala Mercatale. Alla stessa ora presso la sala Geymonat mostra di pittura allestita da artisti locali e aperta tutto il giorno domenica e lunedì mattina fino alle ore 12.

Alle 19 punto gastronomico in piazza della Madonna con le “Costine in piazzetta” a cura della Pro Loco e dei Commercianti della Piazzetta. E alle 20.30 “Vetrine in movimento” organizzato dai Commercianti Locali. Si balla in pubblico inoltre con il gruppo ASD Amatori Ballo Bagnolo in piazza S. Giovanni; Poi la notte bianca prosegue con musica per i più giovani.

Alle 21 il gruppo “Son de la Rue” si esibisce in piazzetta e “Les Dames en Melodie” su Viale Mazzini. Sempre musica in piazza Garibaldi con “Astral Plane” in concerto. Alle ore 21 uno spettacolo circense con trampoliera, due giocolieri e mimoclown lungo le vie del Centro. E alle ore 22.30 in largo Cesare Battisti “Incomprabile accordion duo” (valzer, tanto e duo di fisarmoniche). Non può mancare la pasta di mezzanotte distribuita gratuitamente in largo cesare battisti dal gruppo degli Alpini in collaborazione con la Pro Loco.

Domenica 28 luglio alle 9 in viale Mazzini mercatino scambio baratto di oggetti ed attrezzi antichi (info Ettore: 4437445620 o Nadia 3463249023). Sempre alle 9 Barge Desbarassa e Legolandia per i piccoli. A mezzogiorno è il momento delle Costine in piazzetta a cura della pro Loco e dei Commercianti della Piazzetta e alle 14 gara alle bocce alla baraonda a coppie (no cat. A e B) presso gli impianti sportivi. Alle 19 sempre costine in piazza e alle 21 grande musica blues con “Rusty Albert Blues Band” in piazza della Madonna. Alle 21 ballo pubblico a palchetto con il gruppo occitano “Sensa Nom” in piazza San Giovanni.

Lunedì 29 luglio dalle 9 alle 13 Fiera commerciale di San Giovanni mentre alle ore 14 riprende la gara di bocce. Si balla la sera, dalle 21 in avanti con l'orchestra Aurelio Seimandi in piazza San Giovanni mentre sempre alle ore 21 per i più giovani in Ala Mercatale ci sarà lo spettacolo dei Pigiamix (prenotazione obbligatoria presso il Bar del Centro).

Martedì 30 luglio dalle ore 20 cena in bianco “edizione dei record” presso il Campo Sportivo Comunale (prenotazioni presso Castagno Abbigliamento 3487632955 e Daniela e Mary 0175346523). La serata sarà animata da Dj Don Paolo alle ore 20.45. Alle 22 spettacolo pirotecnico con giochi di fiamme e alle 22 concerti dei “Libera Uscita” con un tributo a Ligabue. Al termine Dj set Don Paolo. Alle 21 si chiude con il trio di Niccolò Licata e un ballo pubblico a palchetto in piazza San Giovanni.

Durante il periodo della manifestazione funzionerà un grandioso Luna Park sulle piazze di San Rocco, Einaudi e Garibaldi.

Info: 328.9664546 - www.aicabarge.it - www.sottoilmonviso.it.