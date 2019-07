Fine settimana con Occit’amo nelle valli Varaita e Po

Da oggi giovedì 25 luglio al 28 il festival Occit’amo anima le valli Varaita e Po in un lungo fine settimana tra matinée, concerti, balli, laboratori didattici e un appuntamento unico dedicato allo sport: il primo trofeo Occit’amo di rugby. A Melle infatti sabato 27 luglio le due squadre occitane: il Saluzzo North West Roosters e All Star scendono in campo in un pomeriggio a tutto sport a cui seguirà un “terzo tempo” in amicizia, gusto e musica occitana.

Seguendo con ordine cronologico il calendario di Occit’Amo il primo appuntamento è per stasera giovedì 25 a Busca, dove alle 21 in piazza Giovanni Paolo II è in programma "Cinecamper" di Nuovi Mondi Festival con “Il Dawn Wall: la roccia che nessuno ha mai osato scalare”.

Nel gennaio 2015, gli scalatori americani Tommy Caldwell e Kevin Jorgeson hanno affascinato il mondo con il loro obiettivo di scalare il Dawn Wall, una roccia apparentemente non scalabile da 3.000 piedi nello Yosemite National Park, in California.

La coppia è vissuta sulla scogliera verticale per settimane, suscitando l'attenzione dei media a livello mondiale. Ma per Tommy Caldwell il Dawn Wall era molto più di una semplice scalata. È stato il culmine di una vita dedita a superare ostacoli. Dominati da dedizione ma anche ossessione, Caldwell e il suo compagno Jorgeson hanno trascorso sei anni a progettare meticolosamente e praticare il loro percorso. Sul finale, con il mondo intero che li osserva, Caldwell si trova ad un bivio: abbandonare il suo partner per realizzare finalmente il suo sogno oppure rischiare il proprio successo per amore della loro amicizia? .

Venerdì 26 luglio a Venasca alle 17.30 in via Guglielmo Marconi, 15 La Fabbrica dei Suoni propone il laboratorio didattico intorno alla musica rivolto ai bambini da 5 a 13 anni (su prenotazione al numero 0175.567840). Lezione in cui Sergio Berardo racconta gli strumenti e la musica occitana. Possibilità di fare apericena al prezzo fisso di euro 10 nei locali di Venasca aderenti all’iniziativa: Bar birreria Special, Crystal cafè, Trattoria Commercio, Trattoria La terrazza .

Alle 21.30 Agorà Fabbrica dei Suoni. Sergio Berardo presenta una delle sue invenzioni la Quimera, formazione di musica popolare di connotazione più acustica rispetto allo storico "Dalfin" che ha promosso e continua a segnare la rinascita culturale dell’Occitania cis e transalpina. Nata per proporre uno spettacolo dedicato al Natale in Occitania, La Quimera offre, nella propria versione "estiva", un repertorio da ballo che spazia dalla musica delle valli occitane alle differenti danze dell'area d'oc come borreias, escotichas, rondeus, rigodons. Agli strumenti tipici della tradizione occitana come ghironda, fisarmonica cromatica e diatonica, violino, fifre, cornamuse La Quimera affianca una sezione ritmica formata dal basso e da un set minimale di batteria.

Il tutto realizzato strizzando l'occhio più allo swing, al ragtime, al liscio che non al rock di ispirazione delfiniana così noto nelle valli e altrove.

Venerdì 26 e sabato 27 un salto in valle Po

Al rifugio Quintino Sella ai piedi del Monviso: matiné di Occit’amo - sonaires della val grana

Venerdì 26 luglio: salita al Rifugio Quintino Sella al Monviso.

Ore 18 aperitivo letterario con vini di produzione locale.

Ore 19 cena con prodotti tipici A seguire La lezione del limite , laboratorio con lo scrittore e giornalista Roberto Mantovani, intermezzi musicali dei Sonaires della Val Grana. Il laboratorio rientra nelle iniziative di “Rifugi di cultura" del Gruppo Terre Alte del Club Alpino Italiano.

Sabato 27 luglio ore 6,30 Matiné di Occit’amo - Sonaires della Val Grana. Da sempre la Valle Grana è fucina di nuovi talenti musicali legati alla tradizione. In occasione della matiné al Quintino Sella alcuni giovanissimi suonatori presenteranno la loro arte al pubblico di Occit'amo.

VALLE VARAITA SABATO 27 LUGLIO

A Melle alle 16 al Campo Sportivo: il primo trofeo Occit’amo. Partita: Saluzzo North West Roosters Vs All Star

Alle 17 Ala Comunale Visita giocata “Pluf! gioca con le terre del Monviso” per bambini e famiglie. Attività ludica gratuita con animatori della Fabbrica dei Suoni nell’ambito del progetto Interreg Alcotra 2014-2020 n 1806 Pluf!

Ore 19.30 piazza Don Franco: "Terzo Tempo ": cena in piazza con la collaborazione della proloco e degli esercizi commerciali di Melle (birre artigianali e prodotti delle Terre del Monviso). Su prenotazione al n 338 8478525

Ore 21.30 in piazza della Chiesa concerto dei Nux Vomica, band simbolo di Nizza. Guidati da Luigi Pastorelli, vero nome di Gigi de Nissa, che oltre ad essere autore, compositore, performer e fondatore del Carnevale Indipendente di Nizza, è una delle figure maggiormente collegate alla rinascita culturale e musicale occitana iniziata negli anni ottanta da Massilia Sound System e Fabulous Trobadors e alla sua rivisitazione in chiave moderna.

DOMENICA 28 LUGLIO

Al Santuario di Valmala (Busca)

Alle 18 musica con Emanuele Nico Berardi, già docente al Conservatorio Tito Schipa di Lecce della Cattedra di Fiati popolari, è considerato uno dei migliori polistrumentisti italiani nell’ambito della musica popolare, maestro e profondo innovatore della zampogna (la cornamusa italiana).

È stato il primo a mescolare strumenti e ritmi andini con la musica popolare dell’Italia del Sud, una fusione che ha portato in giro per il mondo attraverso un’intensa attività concertistica. Tutti i concerti, i laboratori e la proiezione cinematografica sono ad ingresso gratuito.

Per info: Occit’amo: www.occitamofestival.it Facebook @occitamo Instagram: @occitamofestival